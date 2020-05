Incendio nel Pavese: fiamme in un archivio a Landriano

Il rogo è divampato al primo piano di un edificio in via Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto intorno alle 4 del mattino

Un incendio è divampato nella notte a Landriano, in provincia di Pavia, in via Milano. A seguito di una segnalazione per la fuoriuscita di fumo da uno stabile i vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo del rogo, intorno alle 4 del mattino. Le fiamme sono divampate al primo piano dell'immobile in un locale utilizzato come archivio d’ufficio. Dopo essere entrati nell’edificio con la scala, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e bonificato il locale. I danni fortunatamente sono rimasti limitati al primo piano.