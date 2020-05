Coronavirus Lombardia, 229 contagi e 115 decessi. Guariti in 3.808

A Milano si registrano 66 nuovi contagi, di cui 30 in città: dati in sensibile calo rispetto a ieri, quando i nuovi contagiati erano 169 di cui 66 in città

Sono 229 le persone risultate positive a coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, per un totale di 84.119 contagiati, a fronte di 12.162 tamponi effettuati. Ieri l’incremento era stato di 522 nuovi casi su 14.080 test analizzati. Si mantiene stabile rispetto a ieri il dato sui decessi, 115 in più per un totale di 15.411. I guariti sono 3.808, molti di più rispetto al giorno precedente (+653). Calano ancora i pazienti in terapia intensiva, -21, per un totale di 297, così come i ricoverati non in terapia intensiva, che sono complessivamente 4.818, 113 in meno rispetto a ieri (LA DIRETTA - LO SPECIALE).

I dati per provincia

A Milano si registrano 66 nuovi contagi, di cui 30 in città: dati in sensibile calo rispetto a ieri, quando i nuovi contagiati erano 169 di cui 66 in città. In provincia di Brescia si registrano 60 nuovi casi (ieri 106), in Monza Brianza 37, mentre nel Bergamasco sono 24. Numeri bassi anche in provincia di Como (+14 casi positivi), Cremona (+18), Pavia (+23), Lecco (+17), Varese (+13), Lodi (+12) e Mantova, dove i nuovi contagi sono solo 6. In provincia di Sondrio si registra un solo nuovo caso. 1825 sono in corso di verifica.