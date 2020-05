Milano, aggredisce la madre anziana per estorcerle denaro: arrestato

I carabinieri sono intervenuti in via Ciriè ieri pomeriggio. In manette il figlio, classe 1964, pregiudicato, tossicodipendente e affetto da Hiv. La donna ha riferito ai militari analoghi comportamenti dell’uomo in passato, mai denunciati per timore di ritorsioni

Intorno alle 16 di ieri pomeriggio, in via Ciriè a Milano, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e per violenza e resistenza P.U., un italiano classe 1964, pregiudicato, tossicodipendente e affetto da Hiv. Il soggetto, a quanto trapela dalle forze dell’ordine, in stato di ebbrezza avrebbe aggredito la madre (italiana classe 1933) per estorcerle del denaro. L’uomo è stato portato nel carcere milanese di San Vittore.

L’intervento dei carabinieri

I militari, in seguito a una segnalazione al 112, erano intervenuti presso l’abitazione della madre dell’arrestato, dove poco prima si era presentato il figlio, ubriaco, per estorcerle del denaro. Per entrare in casa, avrebbe colpito violentemente la porta d’ingresso con calci e pugni e minacciato di morte l’anziana. L’uomo avrebbe inoltre successivamente spintonato e minacciato la sorella (classe 1954), giunta sul posto poiché avvisata dal genitore, per poi fuggire. Il soggetto è stato però rintracciato dai carabinieri nelle immediate vicinanze. Alla vista degli agenti, P.U. avrebbe tentato di colpirli con calci e pugni, tanto da rendere necessario l’utilizzo dello spray urticante. Durante la stesura della denuncia, inoltre, l’anziana donna ha riferito di analoghi comportamenti del figlio in passato, mai denunciati per timore di ritorsioni.