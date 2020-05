Maltempo in Lombardia, frana interrompe strada in Valtellina

Lo smottamento, di non grossa entità, è caduto ieri poco prima delle 22:30 in territorio comunale di Dazio. Il paese resta raggiungibile attraverso un percorso alternativo

Una frana provocata dal maltempo delle ultime 24 ore in Valtellina, ha interrotto la strada provinciale che da Morbegno, provincia di Sondrio, conduce agli abitati della Costiera dei Cek, sulle alpi Retiche. Lo smottamento, di non grossa entità, è caduto ieri poco prima delle 22:30 in territorio comunale di Dazio. (IL METEO IN LOMBARDIA)

Paese comunque raggiungibile

Il paese resta raggiungibile attraverso un percorso alternativo. Sul posto i vigili del fuoco: oggi sono previsti sopralluoghi dei geologi per valutare gli interventi da adottare, prima di potere decidere la riapertura del collegamento che resta chiuso.