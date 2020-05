Milano, da oggi i certificati anagrafici anche nelle edicole

"Inauguriamo oggi i primi 'sportelli di quartiere', punti di prossimità importantissimi soprattutto in un momento così delicato e spero che costituiscano un esempio da seguire per estendere il servizio in maniera capillare in tutti i Municipi", ha commentato l'assessora alla Trasformazione digitale e Servizi Civici, Roberta Cocco

Da oggi a Milano anche le edicole potranno emettere i certificati anagrafici grazie a una convenzione tra Comune e Snag, sindacato provinciale autonomo dei giornalai. Sono 15 le edicole abilitate al servizio che potranno rilasciare i certificati (ad esempio) di nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia, matrimonio, unione civile, morte, contratto di convivenza.

Le dichiarazioni

"Inauguriamo oggi i primi 'sportelli di quartiere', punti di prossimità importantissimi soprattutto in un momento così delicato e spero che costituiscano un esempio da seguire per estendere il servizio in maniera capillare in tutti i Municipi - ha commentato l'assessora alla Trasformazione digitale e Servizi Civici, Roberta Cocco - . Si affiancheranno al servizio digitale disponibile sul portale istituzionale all'interno del Fascicolo del Cittadino, che in questi mesi di emergenza hanno fatto segnare un nuovo record: circa l'80% dei certificati anagrafici emessi nei mesi di marzo e aprile è stato richiesto online". Oltre alle edicole, altri soggetti privati potranno sottoscrivere la convenzione come tabaccai, Caf, o soggetti pubblici, come ad esempio le società partecipate del Comune di Milano che hanno sportelli fisici sul territorio, come Atm e Mm.