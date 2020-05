Coronavirus Lombardia: 394 contati e 69 decessi in 24 ore

Il totale dei positivi sale a 83.298, mentre le vittime sono 15.185. Sono 307 i ricoverati in terapia intensiva, mentre 5.007 quelli in altri reparti

Sono 394 più di ieri le persone contagiate dal Coronavirus in Lombardia (che in totale sono 83.298) a fronte di 10.919 tamponi processati (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). I decessi sono stati saliti a 15.185, quindi 69 più di ieri, mentre continua a diminuire il numero dei ricoverati: 307 in terapia intensiva (-15) e 5007 negli altri reparti (-215).

La situazione in Lombardia

Non crescono i contagi a Milano, a 9 giorni dalla fine del lockdown. I nuovi contagi registrati oggi sono 105 (ieri 136) mentre contando solo la città 63 (ieri 51). Dati bassi a Bergamo, +24 (ieri 133) e a Brescia +94 (ieri 128). Tutti sotto i 30 nuovi contagiati le altre province lombarde.