Droga, smantellata banda in provincia di Milano

I carabinieri di Vigevano hanno smantellato una banda di spacciatori, che aveva la sua base operativa nell'hinterland milanese tra Pieve Emanuele e San Giuliano Milanese. Sono stati arrestati cinque uomini, tutti di nazionalità marocchina e di età compresa tra i 22 e i 51 anni. L'operazione era partita un anno fa, con l'arresto del 22enne nordafricano trovato in possesso di mezzo chilo di eroina nascosta nella sua auto: i militari lo avevano fermato a Vigevano la sera del 25 aprile 2019, in occasione dei controlli effettuati per un concerto in programma in città, quello di Ultimo che quella sera aveva richiamato circa cinquemila persone.

Gli altri arresti

A distanza di un anno, i carabinieri hanno arrestato anche gli altri quattro componenti dell'organizzazione, recuperando 23,5 chili di eroina e 266 grammi di cocaina (nascoste in un appartamento di Milano e sotterrate in campagna vicino al cimitero di Corneliano Bertario, frazione di Trucazzano) e 35.500 euro in contanti.