Esplosione in una villetta nel Comasco: morto un ventunenne

Tragedia questa mattina ad Andrate, nel comune di Fino Mornasco (Como). Un ventunenne ha perso la vita in seguito all’esplosione verificatasi nella villetta a due piani in cui abitava con i suoi genitori. Stando a una prima ipotesi, a causare lo scoppio sarebbe stata una fuga di gas. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, che stanno ancora operando per mettere in sicurezza lo stabile, praticamente disintegrato dalla deflagrazione. L'edificio è stato posto sotto sequestro, mentre gli uomini dell'Arma stanno indagando per ricostruire quanto accaduto, insieme agli esperti dei vigili del fuoco.

Illeso il padre

Stando a quanto si apprende, al momento dell'esplosione la madre non era presente perché al lavoro, mentre il padre ha riportato lievi lesioni ed è riuscito a salvarsi uscendo tempestivamente dal retro sul giardinetto, restando pressocché illeso. Il giovane, che avrebbe avuto qualche problema di disabilità, non è riuscito a mettersi in salvo, nonostante il tempestivo intervento del genitore per aiutarlo. Il 21enne è stato visto prima affacciarsi a una finestra dello stabile, dopo lo scoppio, ed è stato trovato morto all'interno dell'appartamento.

Le testimonianze dei vicini

Secondo quanto riferiscono i residenti della zona, prima dell'esplosione vi sarebbero stati dei piccoli scoppi e dall'appartamento sarebbe uscito del fumo. Alcune persone, allarmate da quanto stava succedendo, sono uscite di casa e hanno assistito alla fortissima esplosione, arrivata pochi minuti più tardi, accompagnata da un'enorme fiammata. Il corpo della vittima non è stato ancora recuperato in quanto la struttura è pericolante e vi sono rischi di crollo.