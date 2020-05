Mantova, anziano maltrattato da figlia e genero: allontanati da casa

A Mantova marito e moglie, che vivevano insieme al padre di lei, sono stati allontanati da casa dopo aver sottoposto l'anziano a ripetute vessazioni. L’ordinanza, emessa dal gip, è stata eseguita dagli agenti della squadra mobile ed è scattata a seguito delle denunce nei confronti della coppia per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate in concorso.

Gli abusi

Secondo le indagini la figlia e il marito avrebbero sottoposto a costanti e continue angherie il novantenne, affetto da una grave forma di demenza senile e da altre patologie e non autosufficiente. L’anziano sarebbe stato insultato, mortificato, minacciato e più volte percosso. Dopo l'allontanamento della coppia l'anziano è rimasto a vivere nel luogo di residenza, accudito da una nipote. I coniugi non potranno avvicinarsi per alcun motivo all’abitazione, né prendere contatti con la vittima: in caso di trasgressione, potranno essere applicate nei loro confronti misure cautelari più gravi, compreso il carcere.