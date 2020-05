“Milano Digital Week”: terza edizione online dal 25 al 30 maggio

Torna “Milano Digital Week”, la manifestazione promossa dal Comune di Milano (Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici) e realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab. Un'edizione completamente online a tema “Città trasformata”. La terza edizione si svolgerà interamente online e sul sito internet dal 25 al 30 maggio e rappresenterà un’opportunità di riflessione e confronto per cittadini, istituzioni, aziende, università e centri di ricerca, studenti e “millennials” con particolare attenzione ai temi contemporanei e a quelli di prospettiva.

Il concept di Milano Digital Week

Milano Digital Week riparte dalle riflessioni sulle trasformazioni del vivere quotidiano, con una possibilità ridotta di fruire fisicamente gli spazi, di vivere le relazioni interpersonali, di far parte di una comunità. Da qui la necessità di riformulare l’evento, in modo ancora più̀ collettivo: un progetto sulla capacità connettiva di trasformazione della città.

Il digitale nell’era del coronavirus

Il “digitale” è entrato in maniera pervasiva in questi ultimi tre mesi nella vita di tutti i giorni. In un mondo che ha improvvisamente ridotto le sue tante relazioni, a partire da quelle fisiche, il digitale ha messo a disposizione i suoi asset per attivare un paradigma diverso, che partiva da necessità che non potevano più̀ venire soddisfatte e trasformando le connessioni dell’intero Pianeta. Il lavoro, la formazione, le relazioni, appunto, e ancora il tempo libero nei luoghi di cultura e intrattenimento, all’aperto, e tanto altro: tutti i pilastri portanti di una vita attiva che, da un momento all’altro, sono stati azzerati nelle forme che conoscevamo finora. Il digitale, già essenziale per molti aspetti a partire dal tessuto produttivo, si è rivelato provvidenziale per la vita quotidiana.

I temi trattati nella terza edizione

I temi della terza edizione: il lavoro, quello che arriverà e quello che forse non ci sarà più, le competenze trasversali necessarie e le nuove economie, le governance e le ipotesi di Sviluppo (geopolitica, innovazione sociale e progettazione). Otto Hackaton focalizzati su otto dei 17 challenge legati ai Sustainable Developement Goals delle Nazioni Unite, supportati da otto aziende: una vera e propria assemblea di confronto – patrocinata da SDG Global Action – per vedere come il pensiero e la conoscenza ci potranno aiutare nel definire i nuovi paradigmi che ci aspettano o che probabilmente dovremo inventarci). E poi ancora: educazione (legata principalmente al mondo delle Università e alla formazione permanente), sostenibilità e ambiente (nuovi ecosistemi e strategie urbane), salute e privacy (accesso, etica e tecnologie necessarie), disuguaglianze (modelli e pratiche per un futuro più equo, mappe delle disuguaglianze sociali e digitali), arte, musica e cultura (nuovi mercati dell’arte, live performance, concert e live cinema), media (Infotainment, Fake news, nuovi linguaggi).

L’evento

Una piattaforma e una regia digitale creeranno un palinsesto con format diversi: talk, conference, Lectio magistralis, webinar e hackaton, oltre all’accesso all’archivio della MDW con approfondimenti sul sito o su piattaforme esterne (blog, articoli). Una maratona di sei giorni - ideata e curata appositamente per la manifestazione - rivolta a cittadini, professionisti, giovani imprenditori, addetti ai lavori, curiosi e appassionati di tutte le età che vogliono scoprire i tanti volti della Milano digitale, o del mondo digitale in generale. A fine anno, inoltre, verrà lanciata la call per la prossima Milano Digital Week, prevista per marzo 2021: un progetto per riannodare le fila del vecchio e del nuovo dentro questo nuovo Millennio già profondamente mutato al suo inizio.