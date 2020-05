Mantova, sassaiola su tetto capannone: sanzionati 21enne e una minore

Il ragazzo era già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e per atti violenti e anche denunciato per aver preso parte a una rissa tra bande giovanili nella nottata del 30 gennaio a Mantova, in Piazza 80° Fanteria

Sono saliti sul tetto di un capannone della zona di Borgo Chiesanuova di Mantova e, all'arrivo delle guardie giurate, hanno scatenato contro di loro una violenta sassaiola. La polizia ha fermato e identificato una ragazza minorenne e un giovane - già noto alle forze dell'ordine - di 21 anni, di origini brasiliane, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e per atti violenti e anche denunciato per aver preso parte a una rissa tra bande giovanili nella nottata del 30 gennaio a Mantova, in Piazza 80° Fanteria.

La ricostruzione della vicenda

Da quanto appreso, i due - dopo essere saliti sul tetto senza un motivo - si erano trovati di fronte altre persone con le quali era iniziata una violenta sassaiola con pezzi di pavimento del tetto, che aveva provocato gravi danni alle vetrate di un edificio commerciale. Al termine della sassaiola molti dei partecipanti erano fuggiti per le scale di emergenza e il 21enne aveva continuato a scagliare sassi contro il personale dell'Istituto di Vigilanza, che aveva scambiato per i fuggitivi. Una delle due guardie giurate è stata colpita al volto, per fortuna senza gravi conseguenze. Il giovane brasiliano è stato denunciato per getto pericoloso di cose. La minore, invece, è stata affidata ai genitori, convocati in questura. Entrambi sono stati sanzionati per la violazione delle norme per il contrasto all'emergenza del virus Covid-19. Considerati i precedenti del ragazzo il questore di Mantova, Paolo Sartori, ha dato disposizioni all'Ufficio Immigrazione di iniziare le procedure per la sua espulsione.