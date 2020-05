Lombardia, smantellata banda di trafficanti di cocaina: 15 arresti

I carabinieri hanno arrestato 15 persone con l'accusa di aver messo in piedi un traffico di cocaina tra Novara, Turbigo (Milano) e Legnano (Milano). Più di 15 chili di stupefacente sono stati sequestrati dai militari durante le indagini, oltre a 330mila euro in contanti.

Le indagini

Gli inquirenti stimano che il gruppo abbia smerciato circa 50 chili di cocaina da settembre 2018 a oggi nelle piazze della provincia di Milano, Varese e Novara. Per consegnare gli stupefacenti utilizzavano auto di piccola cilindrata, nascoste in cinque box distribuiti nelle varie località di residenza. Agli arrestati si aggiungono tre persone indagate a piede libero. Ogni membro del gruppo, è emerso dalle indagini, aveva un soprannome che ne identificava la funzione o le fattezze, come ad esempio il "gigante" per la corporatura massiccia o la "pilotina" perché deputata alla guida delle auto per le consegne di cocaina o il presunto rifornitore dello stupefacente, 38 enne italiano noto come "il mulo" per essersi fatto stampare un poster con il volto al posto di quello di Clint Eastwood nel film "The Mule".

L'operazione

L'operazione "Boxes" dei carabinieri della Compagnia di Legnano (Milano), coordinata dal pm di Busto Arsizio, Martina Melita, ha portato I militari ad individuare il traffico di cocaina gestito anche nelle province di Mantova e Reggio Emilia. L'inchiesta è partita a seguito di una precedente indagine conclusasi nel 2017 con l'arresto di dieci pusher legati a due famiglie di nazionalità albanese, in presunti rapporti di affari con uno dei trafficanti arrestati oggi. Il blitz di oggi ha coinvolto 115 carabinieri e 50 mezzi, tra cui anche le compagnie di Busto Arsizio, Saronno (Varese), Novara, Gonzaga (Mantova), Novi Ligure (Alessandria), Como, del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia di Milano e due unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Casatenovo