Coronavirus Milano, Sala: "Due milioni di euro per buoni spesa"

Il Comune di Milano metterà due milioni di euro per dare i buoni spesa ad altre cinquemila famiglie della città. "Stiamo utilizzando dei fondi del governo con cui copriamo oggi 15mila famiglie - ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel suo video sui social - ma siccome le richieste sono molte di più domani porterò una delibera in giunta e il Comune ci metterà altri 2 milioni di euro per arrivare ad altre 5 mila famiglie". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

"Con poche risorse Comune aiutiamo famiglie"

Inoltre, il sindaco ha fatto il punto sull'aiuto che il Comune cerca di dare alle famiglie, "per la parte più bisognosa della città", in questo momento di crisi. "Premetto che non sarà mai sufficiente ma stiamo mettendo tutte le ormai scarse risorse che abbiamo a nostra disposizione . Ogni settimana grazie alle risorse del Comune e per fortuna anche grazie a tante donazioni noi portiamo a cinquemila famiglie un pacco con degli alimenti. Sono in tutto 60 tonnellate alla settimana. Lo facciamo tramite i volontari che in dieci hub nella città se ne occupano". Un'altra azione "è quella che più è insufficiente di tutte ma di più al momento non riusciamo a fare anche perché sono risorse nostre, con la Regione, e non ci sono sostegni dal governo . È relativa agli affitti per cui noi possiamo dare a duemila famiglie un contributo per l'affitto fino a 1.500 euro, il bando rimarrà aperto fino al 20 maggio".

"No tasse per spazi aperto bar e ristoranti"

Poi, Sala ha proseguito: "Sul tema bar e ristoranti la buona notizia ieri l'ha comunicata il ministro Franceschini. Si potrà chiedere spazi all'aperto antistanti a bar e ristoranti senza vincoli della soprintendenza, l'unico vincolo rimane quello della sicurezza. Noi non faremo pagare nessuna tassa, per cui baristi e ristoratori cominciate a pensare di quali spazi all'aperto avete bisogno". Infine ieri il governo con il ministro ai Trasporti, Paola De Micheli, "ha confermato che ci saranno bonus" per chi decide di acquistare bici elettriche o monopattini, "vanno fino a 500 euro per una bicicletta elettrica, ma copriranno anche le bici normali. Il decreto andrà nei prossimi giorni ma dovrebbe essere retroattivo al 4 maggio quindi vi terrò informati. È una buona cosa ed è in linea con il nostro invito a utilizzare le bici e poi con il fatto che ho chiesto al governo di permettere a questi negozi di riaprire. E mi risulta che tanti abbiano già aperto".