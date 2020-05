Incidente stradale nel Milanese, tir contro casello tangenziale

Un autoarticolato alimentato a metano è finito contro la barriera della tangenziale est esterna, a Vizzolo Predabissi, nel Milanese. E’ successo la notte scorsa poco dopo mezzanotte. Nello scontro il casello è rimasto danneggiato, ma non si registrano feriti. Inoltre, il metano contenuto nei serbatoi del tir non è fuoriuscito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano con l'unità Nucleare biologico chimico radiologico, che però fortunatamente non è stata necessaria.