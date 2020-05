Picchia moglie durante isolamento, arrestato nel Mantovano

Arrestato il marito di 24 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia. La donna trasferita in una struttura protetta

Una donna, a Ostiglia in provincia di Mantova, da tempo subiva le angherie del marito, minacce e anche percosse, intensificatesi durante il periodo di forzata convivenza per l'emergenza sanitaria. La donna ha trovato il coraggio e ha inviato una e-mail ai servizi sociali del Comune per chiedere aiuto.