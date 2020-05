Coronavirus, a Cremona ieri nessun decesso: non succedeva da 73 giorni

Per la prima volta da 73 giorni, ieri a Cremona non si sono registrati decessi per Covid-19. A darne notizia è La Provincia di Cremona. Il quotidiano riporta anche la richiesta del prefetto Vito Danilo Gagliardi, che invita a controlli più attenti nei parchi e nelle aree verdi della città, dove nella giornata di ieri, la prima della fase 2, si sono recate diverse persone. Per questo motivo, il prefetto ha convocato per questa mattina "il comitato delle forze dell'ordine e dei sindaci di riferimento per chiedere controlli straordinari e mirati per evitare assembramenti. Chiederò - ha assicurato - massima severità”. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)