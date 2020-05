Sondrio, un uomo precipita dal quarto piano: gravissimo

A quanto ricostruito dai carabinieri la vittima è caduta dopo essersi sporta troppo dal balcone di casa. Il volo è stato di 13 metri

Un uomo di 41 anni a Sondrio è precipitato dal quarto piano e, finito sull’asfalto, è sopravvissuto ma è in gravissime condizioni. E’ successo nella notte, poco prima dell’una. A quanto ricostruito dai carabinieri la vittima, E. C., di origini sudamericane, è caduta dopo essersi sporta troppo dal balcone di casa, in via Maffei. Il volo è stato di 13 metri. Al momento dell’incidente l’uomo sarebbe stato ubriaco. Trasportato d’urgenza all’ospedale civile di Sondrio, il 41enne è stato ricoverato ed è in pericolo di vita. Ha riportato un serissimo trauma cranico e altre gravissime lesioni al torace e all'addome.