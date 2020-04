Coronavirus Milano, Comitato Trivulzio: "Cerchiamo parenti-testimoni"

Il "Comitato giustizia e verità per le vittime del Trivulzio" ha deciso di lanciare una campagna sul web "per raggiungere il maggior numero possibile dei parenti degli anziani e raccogliere le loro testimonianze. Per avere giustizia e verità è necessario il contributo e il supporto di tutti i familiari. Per questo motivo lanciamo in Rete una campagna per raggiungere il maggior numero possibile dei parenti degli anziani e raccogliere le loro testimonianze. Scriveteci alla mail comitatotrivulzio@gmail.com", ha spiegato il portavoce. Sul caso del Pio Albergo Trivulzio di Milano indaga la Procura per presunte irregolarità nella gestione dell'emergenza Coronavirus. Al Trivulzio sono morti da marzo in poi oltre 200 anziani. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

I medici del Trivulzio sentiti su ingressi pazienti

Intanto, le audizioni sono andate avanti per molte ore in questi giorni. Si tratta di quelle dei medici del Trivulzio sentiti dai colleghi dell'Ats (ex Asl). Ai medici del Pat sono state chieste spiegazioni e chiarimenti sui presidi sanitari utilizzati (mascherine, camici e occhiali) da medici, infermieri e operatori sanitari e sul numero di tamponi effettuati nella struttura. L'Agenzia di tutela della salute sta svolgendo una sua indagine interna per accertare quanto avvenuto nella casa di cura dall'inizio dell'emergenza Coronavirus.

