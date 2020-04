Coronavirus, sindaco Nembro: "Pronti a fare test su anticorpi"

“È importante riuscire a fare una mappatura per tutta la popolazione che permetta di sapere chi ha sviluppato gli anticorpi, e quindi è entrato in contatto col virus, e chi non ha ancora incontrato il Covid-19”. A dirlo è Claudio Cancelli, sindaco di Nembro, comune della Bergamasca tra i più colpiti dall’epidemia. Il primo cittadino, attraverso un messaggio postato sui social, annuncia un "progetto" di screening sugli anticorpi da estendere "a tutta la popolazione" della cittadina, finita al centro di un botta e risposta tra Governo e Regione per la mancata istituzione di una "zona rossa", che la includesse insieme ad Alzano Lombardo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI)

"Progetto scientificamente valido"

"È un progetto molto ambizioso - spiega Cancelli - perché richiede procedure scientificamente validate e ovviamente richiede uno sforzo economico importante. Per questo - aggiunge il primo cittadino - abbiamo avviato una serie di contatti, in particolare col Centro Medico Sant'Agostino, che si è fatto promotore dell'iniziativa e ad oggi abbiamo una proposta scientificamente valida e la disponibilità di partner che assicurano oltre alla competenza tecnica le risorse economiche per realizzare il progetto”.

"Finora non ne abbiamo parlato - chiarisce il sindaco - perché preferiamo sempre essere concreti e non illudere nessuno, ma è giusto che sappiate che ci stiamo lavorando da tempo". Il Comune è ora in attesa dell'ok da parte delle autorità sanitarie. Nel momento in cui "torneremo piano piano alla normalità o alla semi-normalità - conclude Cancelli - sarebbe decisivo avere un quadro completo di cosa è successo".