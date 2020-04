“Il dato della mobilità di ieri è al 40%, purtroppo è un dato molto alto perché è più del 10% di mobilità rispetto al martedì di settimana scorsa ed è ancora il 10% in più rispetto a due settimane fa”. Lo ha detto a Sky TG24 il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, commentando: “Questa settimana siamo partiti male, l’altro ieri con il 38% e ieri con il 40%. Questo è un dato che ci allarma, quindi adesso andremo ad approfondirlo ancora di più. Abbiamo intenzione - ha annunciato - di rilevare gli spostamenti provinciali per vedere dove c’è maggiore spostamento e metterlo a disposizione del Prefetti per i controlli delle forze dell’ordine”.

"Salgono spostamenti alle 23"

“Abbiamo un dato strano - ha continuato Sala -: sta salendo la mobilità alle 23 rispetto agli altri giorni. Alle 23 sappiamo che c’è il cambio di turno dell’ospedale”, ha spiegato, “però che il dato di movimento delle 23 sia simile a quello delle 20 o delle 19 ci lascia un po’ perplessi. Su questo bisogna un po’ indagare, proprio per questo abbiamo intenzione di attivare anche un’analisi a livello più dettagliato provinciale”.

M4: “Cantieri strategici possono aprire, ma con tutti i dispositivi di sicurezza”

Sala ha poi parlato della riapertura dei cantieri della Metropolitana M4 di Milano, tema su cui è intervenuto anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “Premesso che non siamo noi quelli che aprono o chiudono i cantieri, di fatto le attività essenziali e i cantieri strategici possono aprire ma con tutti i dispositivi di sicurezza. Se attuiamo protocolli con dispositivi di sicurezza allora possiamo stare tranquilli che il contagio varrà contenuto. Non è lo stesso per chi esce tutti i giorni a fare la passeggiata o a fare la spesa”, ha sottolineato Fabrizio Sala.