I movimenti registrati ieri, lunedì 6 aprile, in Lombardia sono pari al 38% rispetto a un giorno normale prima dell’emergenza. A comunicare il dato ai microfoni di Sky TG24 è il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, il quale ha sottolineato come la mobilità sia cresciuta "quasi del 10% rispetto a lunedì scorso, vale a dire decine di migliaia di persone". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI)

Le fasce orarie in cui si concentra la mobilità sono "principalmente alle 7 del mattino e alle 18, poi c'è una fascia centrale che stiamo analizzando, come le 10 e le 11, e anche quella delle 23 ci sembra un po' troppo alta rispetto alla media, il 50% in più", ha concluso Sala. Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi. LIVE LIVE