Secondo quanto si apprende dai dati forniti dall'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, nella quotidiana conferenza stampa in diretta Facebook, i decessi in Lombardia, quest'oggi, sono stati 351, per un totale di 8.311, mentre i positivi sono aumentati di 1.455 unità, per un totale di 47.520. I ricoveri in terapia intensiva registrano un saldo netto di 30 persone in più: quelli in altri reparti sono invece aumentati di 40, per un totale di 11.802. Gallera ha commentato: "Sono dati positivi, ma non bisogna allentare la stretta" (LA DIRETTA - LA SITUAZIONE A MILANO E IN LOMBARDIA).

Gallera: "Si è arrestata la crescita"

L'assessore regionale al Welfare ha dichiarato che le statistiche in Lombardia sono "confortanti, si è arrestata la crescita e siamo in una fase di stabilizzazione che tende a ridursi". Ha poi aggiunto: "Tra i pronto soccorso c'è chi ha avuto una riduzione molto significativa, chi lieve, ma è costante. I nostri ospedali stanno iniziando a respirare. I dati evidenziano che il nostro sforzo sta producendo risultati".

"Da domani 31 laboratori per tamponi in Lombardia"

Gallera ha sottolineato che sono al momento 25 in Lombardia i laboratori che processano i tamponi sul coronavirus, mentre da domani se ne aggiungeranno altri sei, per un totale di 31. Il direttore Virologia dell'ospedale Niguarda di Milano, Carlo Federico Perno, che era insieme all'assessore regionale al Welfare, ha spiegato che ora è il momento di fare una analisi per capire chi ha sviluppato gli anticorpi al Covid-19. Test dunque non con il tampone, ma con l'esame del sangue. E' importante essere certi che queste analisi siano affidabili, ma ora, dichiara Perno, "è il tempo corretto perché la casistica ampia dei guariti" permette di avere un'idea della circolazione del virus. Informazione utile alla politica "per poter definire la ripartenza".

La situazione nel territorio regionale

Gallera ha inoltre riportati gli altri dati relativi alla situazione in Lombardia. A Milano i contagiati sono 10.391, con 387 nuovi positivi registrati nella giornata di ieri. Di questi, in città sono stati 166 (per un totale di 4.184). La crescita è stata invece di 257 unità a Brescia, dove i casi ora sono 9.014. A Bergamo sono stati 144 (in tutto 9.315). Il numero minore si è verificato a Sondrio (20) e a Lodi (25). In una settimana, ha aggiunto l'assessore al Welfare, "abbiamo realizzato 1233 visite" a domicilio delle Usca, le squadre dei medici cioè che monitorano i pazienti Covid che rimangono a casa.

Data ultima modifica 03 aprile 2020 ore 18:16