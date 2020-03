A Codogno, uno dei comuni della ex zona rossa del lodigiano e quello in cui è stato accertato il primo caso di Coronavirus in Italia, i contagi dopo un + 6 sono calati a +1. A Castiglione d'Adda, dove l'indice delle persone positive e dei decessi rispetto al numero di abitanti è il più alto dei comuni della ex zona rossa, ieri il trend è stato pari a zero. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:02 - Il sindaco di Codogno: "Ripreso trend ieri interrotto"

"Sicuramente riprende un trend che si è interrotto ieri in un modo che ci ha sorpreso. Oggi, nonostante l'alto numero dei tamponi, abbiamo registrato un solo caso di positività. Mi auguro domani di ritrovare il tanto sperato zero". Così Francesco Passerini, sindaco di Codogno, uno dei comuni della ex zona rossa del lodigiano e quello in cui è stato accertato il primo caso di Coronavirus in Italia, ha commentato i dati comunicati nel pomeriggio sui contagi e i decessi. I contagi dopo un + 6 sono calati a +1. A Castiglione d'Adda, dove l'indice delle persone positive e dei decessi rispetto al numero di abitanti è il più alto dei comuni della ex zona rossa, oggi il trend è stato pari a zero. "Una rondine non fa primavera - aggiunge Passerini - ma sono segnali. Noi continuiamo comunque a non abbassare la guardia". Anche a Casalpusterlengo il numero dei nuovi positivi negli ultimi giorni si è stabilizzato: l'altro ieri +1, ieri + 0 e oggi +1. "Spero che questi dati vengano confermati nel lungo periodo. - commenta il sindaco della cittadina Elia Delmiglio -. Se così fosse, è il risultato degli sforzi fatti da oltre un mese" dagli abitanti. "La percezione - prosegue Delmiglio - è che si sentono meno ambulanze in giro e che i malati a casa sono diminuiti".