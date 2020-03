“I dati sul numero dei contagi da coronavirus vanno valutati con una media di tre o cinque giorni, noi lo stiamo facendo insieme agli scienziati e alle università. Abbiamo visto negli ultimi quattro o cinque giorni che l'accelerazione, il tasso con il quale sale il contagio, è sicuramente diminuito", ha spiegato il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, in collegamento con Sky TG24. "Il picco sarà tanto più vicino a noi in termini di tempo quanto più opereremo l'isolamento sociale. Bisogna assolutamente stare in casa, non si esce se non per estrema necessità. Più ci sforziamo adesso, prima usciremo da questo periodo di crisi", ha raccomandato Sala. (DIRETTA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Sala: “Produrremo anche ventilatori polmonari”

In Lombardia, oltre alle attività essenziali, "è in corso una piccola riconversione economica: stiamo producendo mascherine ma produrremo anche ventilatori polmonari", ha aggiunto il vicepresidente della Regione. "Le nostre università e le nostre aziende stanno cominciando a mettere a punto dei nuovi tipi di ventilatori per le terapie intensive" ha detto Sala, sottolineando che nell'emergenza "tutti stanno dando una mano, la risposta del popolo lombardo è importante, insieme a tutta la solidarietà che stiamo ricevendo dal resto d'Italia e dal resto del mondo".