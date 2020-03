Il Comune di Milano distribuirà nei prossimi giorni una prima tranche di 150 computer alle famiglie che non dispongono delle dotazioni informatiche per permettere ai figli di seguire le lezioni online. Ad annunciarlo è stato il sindaco Giuseppe Sala nel consueto videomessaggio alla città pubblicato sul proprio profilo Instagram. “Mi hanno scritto tante mamme per per segnalare le difficoltà in casa perché devono spartire un solo computer o perché il pc proprio non ce l’hanno -ha spiegato Sala -. Ci siamo rivolti a produttori di materiale informatico e in questi giorni distribuiremo i primi 150 computer, ma invito di nuovo chi è in condizione di farlo di regalarci dei pc", ha aggiunto.

Proseguono i controlli a Milano e provincia: 277 le persone denunciate ieri.

11:55 - In città controllate oltre 8mila persone

Proseguono i controlli a Milano. Sono state 8.932 le persone controllate dalle Forze dell'Ordine ieri in città e provincia. Di queste, 277 sono state denunciate sulla scorta dell'articolo 650 del Codice penale (Inosservanza provvedimenti dell'Autorità). Nessuna, invece, quelle denunciate per falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico ufficiale e per False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Sono stati invece 4.758 gli esercizi controllati, 7 i titolari denunciati, uno multato mentre è stata decisa la chiusura di due attività commerciali.

11:45 - Il videomessaggio di Sala

Come di consueto, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha pubblicato in tarda mattinata un videomessaggio rivolto alla città. "Ieri abbiamo parlato di 'Ambrogini' e in molti mi avete scritto segnalandomi altre categorie a cui pensare. Mi hanno scritto tante mamme, per rendere giusto tributo a maestri e maestre che in questi giorni stanno facendo lezioni online ai loro figli. Ma anche per sottolineare le difficoltà in casa, perché magari hanno solo un computer da dividere tra smart working e didattica online, oppure perché magari un computer non ce l’hanno". Per questo motivo, il Comune ha deciso di avviare, tramite i dirigenti scolastici, un censimento delle disponibilità informatiche delle famiglie con bambini in età scolare e nei prossimi giorni distribuirà 150 computer forniti da Lenovo. Sala ha inoltre invitato "chi è in condizione di farlo di regalarci dei pc. È evidente che sarà la vita a creare differenze nelle opportunità che tutti noi abbiamo ma ciò non è ammissibile se si parla di istruzione, bisogna dare a tutti le stesse opportunità", ha dichiarato il sindaco, che poi ha voluto ringraziare "le maestre e i maestri per il lavoro che fate, a voi va il mio affetto".