“Sarà un ospedale temporaneo, speriamo che duri poco, ma sarà una diga che sarà pronta in pochi giorni, tra pochi giorni consegneremo il primo modulo. Oggi è il sesto giorno di cantiere e contiamo di rispettare gli impegni che ci siamo presi - ha detto a Sky TG24 Enrico Pezzali, presidente della fondazione Fiera Milano, parlando dei lavori del nuovo ospedale temporaneo alla Fiera di Milano - Oltre 200 persone al giorno lavorano su tre turni, in 24 ore”. (LIVE)

Pezzali: “I posti letto saranno 250”

“I posti letto saranno circa 250 - ha aggiunto Pezzali - stiamo finalizzando il layout perché il progetto è dinamico, in particolare un padiglione ospiterà circa 145 letti di terapia intensiva. Poi saranno i medici e gli ospedali che gestiranno questa struttura a pianificare l’organizzazione di questo tipo di ospedale. Oggi è il sesto giorno di lavoro, abbiamo detto che dovremo fare meglio dei cinesi. Lo faremo sicuramente in termini di qualità, perché non sarà un lazzaretto, e rispetteremo anche il tempo che ci siamo dati, che sono quei dieci giorni che ci siamo posti come limite. Abbiamo disegnato questo ospedale - ha spiegato presidente della fondazione Fiera Milano - secondo le indicazioni della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia, insieme a degli specialisti che fanno ospedali tutti i giorni. Avrà radiologia, tac, sale di formazione per i medici, tutto quello che un ospedale ha nel gestire questo tipo di emergenza”, ha concluso Pezzali.