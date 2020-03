Secondo quanto affermato dal sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, morti e contagi nella provincia sarebbe superiori a quelli riportati dai dati ufficiali. “I numeri non calano e ora mancano medici e infermieri", ha poi aggiunto il primo cittadino. Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che saranno rispettati i tempi per la realizzazione dell'ospedale alla Fiera di Milano. Inizia oggi l'attività all'ospedale da campo di Crema (FOTO), la struttura sarà gestita dall'Esercito, dall'Asst Crema e dalla cosiddetta Brigata Cubana. (LA DIRETTA)

9:19 – Oggi l'avvio dell'ospedale da campo di Crema

Da oggi comincia il graduale avvio dell'ospedale da campo di Crema (FOTO), lo ha confermato il sindaco, Stefania Bonaldi. L'ospedale sarà gestito da Esercito, Asst Crema e dalla cosiddetta Brigata Cubana, costituita da medici e infermieri giunti appositamente dal Paese del Centro America. "Da oggi graduale avvio della struttura, che ha 32 posti, di cui tre terapie intensive, con integrazione fra operatori sanitari italiani e cubani", ha annunciato il primo cittadino.

8:36 – Gallera: “Accessi in calo nei pronto soccorso”

"In tutta la regione c'è stata nel weekend, ed è stata confermata lunedì, una riduzione della pressione, cioè del numero di accesi nei pronto soccorso. Questo è un dato abbastanza costante, magari è lieve però c'è e questa è la cosa che a noi interessa di più", ha spiegato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, in collegamento con Agorà. "I dati statistici, i numeri che un giorno ci fanno esultare e l'altro preoccupare, li prendiamo in considerazione, ma la voce della trincea è tutto sommato positiva", ha aggiunto Gallera.

8:16 - Il sindaco di Brescia: “Contagiati e morti sono più dei dati”

"Nella nostra provincia i contagi sono molto di più rispetto a quelli che ci dicono e così i morti. Tanti sono malati in casa e non sappiamo come stanno", ha detto il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono. "Oggi ho perso un amico e la situazione nella nostra provincia è molto difficile. I numeri non calano e ora mancano medici e infermieri" ha aggiunto il primo cittadino che ieri si è recato con il Vescovo di Brescia al cimitero monumentale dove sono state benedette le bare dei morti.

7:45 – Fontana: “Produrremo mascherine in Lombardia”

"Grazie alla capacità dei nostri imprenditori e del Politecnico abbiamo creato delle mascherine che sono state giudicate idonee dall'Istituto superiore della sanità e dovrebbero entrare in produzione fra pochi giorni", ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana su Rai3. "Quando tutte le nostre aziende saranno autonome e riusciranno a fare la produzione piena - ha aggiunto - saremo autosufficienti. Speriamo di finire il contagio così le venderemo al resto del Paese".

7:33 - Fontana, rispetteremo tempi per l'ospedale in Fiera Milano

"Saranno rispettati i tempi" per la realizzazione dell'ospedale della Fiera di Milano, ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ringraziando ancora per il suo impegno Guido Bertolaso, risultato positivo al Covid-19. Il governatore ha ricordato che c'è comunque una struttura che garantirà il rispetto dei tempi.