Coronavirus Bergamo, pompe funebri: "Difficile anche trovare bare"

In provincia di Bergamo, dove oggi sono 12 le pagine di necrologi sul quotidiano locale e dove si continua a trasportare le bare fuori dalla provincia e dalla regione per la cremazione, anche le pompe funebri sono ormai “al collasso e non è semplice reperire le bare", ha riferito un operatore all'Eco di Bergamo, raccontando di un ordine per sessanta feretri di cui solo trenta sono stati consegnati. (LA DIRETTA)

La situazione in provincia di Bergamo

"Le onoranze funebri della Bergamasca si stanno ormai preparando, loro malgrado, a sospendere l'attività", ha detto Antonio Riccardi presidente di Onoranze funebri Lia (Liberi imprenditori associati) Bergamo, criticando la mancanza di tamponi e di dispositivi di protezione per il personale. Bergamo Onoranze funebri, società a partecipazione comunale "sta cercando di garantire i servizi e per il momento - ha invece assicurato Dino Puscheddu della Fp Cgil - non si prospetta la chiusura".