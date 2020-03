Marito e moglie, a Garlasco in provincia di Pavia, sono morti a poche ore di distanza. Il virus aveva colpito la coppia due settimane fa: lei, infermiera, aveva 64 anni, lui, agricoltore, 66. La figlia di 28 anni è positiva ed è ricoverata in ospedale in quarantena, il figlio è in isolamento in Toscana dove lavora. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

10:12 - A Garlasco marito e moglie muoiono a poche ore di distanza

Sono morti in ospedale a poche ore di distanza, senza nemmeno potersi dire addio e senza poter salutare i figli: è la straziante storia di due coniugi di Garlasco, riportata oggi da La Provincia Pavese. Il virus aveva colpito la coppia due settimane fa: lei, infermiera, aveva 64 anni, lui, agricoltore, 66. La figlia di 28 anni è positiva ed è ricoverata in ospedale in quarantena, il figlio è in isolamento in Toscana dove lavora. La prima ad ammalarsi è stata la moglie, che lavorava in un laboratorio analisi e aveva prestato servizio in alcune case di riposo nella zona. Sottoposta al tampone, è risultata positiva, così come poi il marito e la figlia. I coniugi, ricoverati al San Matteo di Pavia, sono deceduti ieri a quattro ore di distanza l'uno dall'altro.

9:33 - Positivo il sindaco di Cremona

Il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, è positivo al coronavirus e in quarantena. Lo annuncia lui stesso su Facebook. "Ho febbre e un po' di tosse e raffreddore, ma non ho problemi respiratori e spero di non averne anche nei prossimi giorni. Devo tenermi monitorato e rallentare i ritmi perché non sono in forma, ma continuo a lavorare dalla nostra casa, in quarantena, per la città, in contatto con la squadra della Giunta e del Comune che ringrazio infinitamente, con le altre Istituzioni, con Governo, Regione e gli altri sindaci" ha scritto.

7.01 - Il sindaco Del Bono: "A Brescia Esercito per controlli sul territorio"

"Da lunedì arriveranno a Brescia uomini dell'Esercito per i controlli sul territorio". Lo annuncia il sindaco di Brescia Emilio Del Bono spiegando di aver avuto conferma dal Ministero della Difesa. Nelle scorse ore il prefetto di Brescia Attilio Visconti aveva annunciato maggiori controlli in strada per far rispettare le ordinanze sul contenimento del coronavirus.

7.00 - Nel Pavese 23 arresti e più di 500 denunce

Sono 23 le persone arrestate e oltre 500 quelle denunciate nel corso di una settimana in provincia di Pavia dalle forze dell'ordine, rivolte al rispetto delle misure adottate per contenere il contagio da coronavirus. "Complessivamente - sottolinea un comunicato diffuso dalla Prefettura - sono state controllate 6163 persone, di cui 488 denunciate per 'Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità', 11 denunciate per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, e 36 persone denunciate per altri reati. Nel corso dei controlli 23 persone sono state tratte in arresto. Inoltre, sono state controllate 2100 attività commerciali e in 14 casi il titolare è stato denunciato".

