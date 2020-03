Incendio a Gallarate, in fiamme una ditta di materiale plastico

Ronaldinho compie 40 anni: fotostoria dell'ex calciatore brasiliano

Un compleanno che non dimenticherà, l'ex campione brasliano, ora in carcere ad Asuncion, in Paraguay, con l'accusa di riciclaggio di denaro. Tanto forte in campo quanto chiacchierato fuori, il Pallone d'Oro del 2005 non smette di stupire i fan. La FOTOGALLERY