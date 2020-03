Coronavirus Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

L'ospedale da campo che dovrà essere allestito alla Fiera di Bergamo "è una assoluta necessità, non c'è nessun cambiamento di programma", ha ribadito l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. A Bergamo ieri camion dell'esercito hanno trasportato una sessantina di bare dal cimitero cittadino, ormai al completo, verso i forni crematori di altre regioni.

08:38 - L'assessore Gallera: "No cambio programma su Fiera Bergamo"

L'ospedale da campo che dovrà essere allestito alla Fiera di Bergamo "è una assoluta necessità, non c'è nessun cambiamento di programma, il tema è il personale che lo andrà a gestire. Devono arrivare 300 infermieri e medici cinesi, altrimenti non sappiamo come gestirlo". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, intervenendo ad Agorà su Rai3.

08:07 - Il sindaco di Crema: "Nell'ospedale da campo 30 posti"

Il sindaco di Crema Stefania Bonaldi, dopo aver effettuato un sopralluogo con l'Esercito, la Direzione dell'Ospedale e la Protezione Civile provinciale e locale, ha reso noto che la struttura ospiterà una trentina di posti letto, di cui alcuni anche di terapia intensiva. "Con i tecnici comunali e di Padania Acque abbiamo operato le verifiche circa l'approvvigionamento di utenze elettriche ed idriche e degli scarichi, senza individuare criticità - spiega il sindaco su Facebook -. Abbiamo messo a disposizione dell'Esercito l'ex tribunale di Crema per l'alloggiamento di una quindicina di militari che, per tutta la durata della presenza dell'ospedale da campo, garantiranno l'assistenza tecnologica per la struttura. Questo consente di risparmiare tre giorni di montaggio con ottimi standard alloggiativi, a detta dell'Esercito, rispetto a come normalmente operano". "Ora ci vorranno circa 48 ore per definire il lay out della struttura, anche in coordinamento con la Protezione Civile provinciale e regionale, soprattutto per i moduli dei bagni dei degenti. Dopo l'ok, il trasporto in loco dei prefabbricati e l'allestimento", conclude Stefania Bonaldi.

7:01 - A Bergamo l'esercito porta le bare fuori dalla Regione

A Bergamo ieri camion dell'esercito hanno trasportato una sessantina di bare dal cimitero cittadino, ormai al completo, verso i forni crematori di altre regioni. Il sindaco Giorgio Gori ha inviato una lettera ai colleghi delle altre città per ringraziarli del sostegno in un momento che ha definito "tragico".