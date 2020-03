"Oggi certamente parlerò al Presidente del Consiglio per capire cosa si possa fare nel più breve tempo possibile". Questo è quanto ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nell’odierna conferenza stampa. Il governatore, che si è presentato all’ormai consueto appuntamento indossando la mascherina e in compagnia del vicepresidente della Croce Rossa cinese, Sun Shuopeng, ha richiesto misure più rigide, auspicando che fossero introdotte anche alla luce di quanto consigliato dalla delegazione orientale presente. Fontana ha richiesto “che si prendano i provvedimenti che sono stati suggeriti", con lo stop di attività produttive e trasporto pubblico (LA DIRETTA - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA).

Vicepresidente Croce Rossa cinese: “Fermare attività economiche, stare a casa”

Il vicepresidente della Croce Rossa cinese arrivato ieri a Milano, Sun Shuopeng, ha affermato: “Bisogna fermare tutte le attività economiche, tutti devono stare a casa, tutti devono dare il loro contributo. La vita delle persone è la cosa più importante, non abbiamo una seconda scelta di fronte alla vita. Qui non avete misure abbastanza severe, c'è gente in strada, i trasporti pubblici funzionano, avete persone negli hotel, non mettete le maschere". Shuopeng ha inoltre ricordato che "a Wuhan gli ospedali hanno potuto iniziare a trattare i pazienti e ridurre il numero delle persone ammalate un mese dopo aver adottato il blocco completo. Se vengono aumentate le misure di quarantena, è più facile trovare le persone esposte che possono avere un trattamento migliore".

Il governatore lombardo: “Misure troppo poco rigide”

Il governatore, circa il discorso del vicepresidente della Croce Rossa cinese, ha dichiarato che "colui che ha gestito quanto accaduto a Wuhan in maniera diretta è stupito della troppa gente nelle strade", troppa gente ad usare il trasporto pubblico "e poca gente con le mascherine". "I suoi primi consigli - ha aggiunto - sono che le misure sono troppo poco rigide".

Fontana: “Ripresa lavori per ospedale da campo degli Alpini a Bergamo”

Fontana, riguardo l'ospedale da campo dell'Associazione Alpini a Bergamo, ha riferito: "Oggi pomeriggio verrà data la conferma che i lavori riprenderanno. Siamo riusciti a recuperare un gruppo di medici per rendere efficiente ed efficace l'ospedale". Sul nosocomio, nella giornata di ieri, c'era stata una frenata proprio per mancanza di personale. Secondo il governatore, però, "era inutile costruire una cattedrale nel deserto. Ora avuta la conferma dei medici, i lavori riprenderanno".