Ieri sera, alle 18, in tutta Italia tantissime persone sono uscite sui balconi o si sono affacciate alle proprie finestre per suonare e cantare insieme ai vicini in risposta all'isolamento dovuto al coronavirus. Anche numerosi cittadini di Milano hanno aderito a questo flash mob musicale, tra chi ha deciso di intonare l'inno di Mameli e chi ha semplicemente fatto più rumore possibile con mestoli e pentole. Tuttavia, non poteva certo mancare la canzone simbolo della città meneghina: "O mia bela Madunina". A suonarla è un trombettista dalla finestra della propria abitazione e le note risuonano lungo la via deserta, dando vita a un'esibizione davvero commovente, che ha strappato calorosi applausi ai milanesi che, dalle loro case, la stavano ascoltando.