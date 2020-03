L’assessore di Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera ha affermato che gran parte delle strutture ospedaliere sarà adibita a “ricevere e a gestire i pazienti affetti dal coronavirus” (LA DIRETTA – GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN ITALIA).

Gallera: “Stiamo riorganizzando la nostra rete ospedaliera”

Gallera ha spiegato: "Stiamo riorganizzando tutta la nostra rete ospedaliera. Se fino a qualche settimana fa immaginavamo di destinare alcuni ospedali alla gestione dei pazienti Covid, adesso abbiamo deciso di fare esattamente il contrario, cioè stiamo individuando alcuni presidi che continueranno a gestire le patologie tempo dipendenti, quindi la cardiochirurgia, la rete Stemi per gli infarti, la rete Stroke per gli ictus". L'assessore, in collegamento con il Tg di La 7, ha poi aggiunto che "tutti gli altri presidi (in Regione Lombardia, tra pubblico e privato, abbiamo circa 150 strutture ospedaliere), saranno destinati a ricevere e a gestire i pazienti affetti da Coronavirus. Stiamo riadattando la nostra rete ospedaliera, recuperando personale per continuare a dare la risposta migliore. Finora il sistema tiene, speriamo obiettivamente in un rallentamento".