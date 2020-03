Coronavirus, allerta ospedali: Lombardia chiede di assumere pensionati

Per ora il sistema regge ma, se l'epidemia dovesse accelerare, allora potrebbe seriamente collassare. Da Cremona a Lodi, passando per Milano, è la prospettiva che filtra degli ospedali lombardi dove da venerdì scorso si lavora senza sosta per l'emergenza Coronavirus. "L'ospedale di Cremona è quello più sotto pressione assieme a quello di Lodi", ha spiegato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, che lancia l'idea di "un albo delle disponibilità di figure professionali da utilizzare di volta in volta. Abbiamo bisogno di personale specializzato. Stiamo interloquendo col governo per inserire la possibilità di assunzione di pensionati, sia medici che infermieri". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

Le dichiarazioni

Lo "tsunami si è abbattuto da un giorno all'altro", per dirla con Rosario Canino, il direttore sanitario dell'Asst di Cremona, dove la situazione è complessa come in tutta la zona rossa, da dove, quando è possibile, pazienti vengono continuamente trasportati in altre strutture. Due al Policlinico, il Niguarda ieri ne ha accolti 14, uno è finito al San Raffaele, dove nei giorni scorsi è stato attivato un reparto di 14 posti letto solo di infettivologia. A Bergamo il Papa Giovanni XXIII si è organizzato destinando al Coronavirus tutti i posti letto di malattie infettive, e 16 posti in più in rianimazione. L'ospedale di Crema è in una "condizione congestionata" ha detto il sindaco Stefania Bonaldi. "La situazione all'ospedale di Cremona è molto complessa, come a Lodi" ha spiegato all'ANSA Angelo Pan, direttore dell'unità Malattie infettive dell'Asst di Cremona, chiarendo che "ci sono pazienti in condizioni gravi. La maggior parte sono anziani con altre patologie, ma in terapia intensiva c'è anche qualche giovane". Nel pomeriggio a Cremona non c'era praticamente più posto, con 120 pazienti positivi ricoverati di cui nove in terapia intensiva, dove sono stati allestiti altri due posti letto. "Non possiamo più accogliere nessuno al momento", ha detto il direttore sanitario Rosario Canino.