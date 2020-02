Milano, rinviata “Fa' la cosa giusta!” per l'emergenza Coronavirus

A seguito dell’ordinanza emanata dalla Regione Lombardia per il contenimento del Coronavirus, che dispone tra l’altro l'annullamento degli eventi pubblici tra cui le manifestazioni fieristiche, è stata rinviata la fiera Fa' la cosa giusta!. La mostra-mercato, incentrata sul consumo critico e gli stili di vita sostenibili, giunge quest'anno alla sua diciassettesima edizione.

La nota degli organizzatori

La manifestazione avrebbe dovuto tenersi dal 6 all'8 marzo. “Siamo in attesa che Fiera Milano ci comunichi le nuove date in cui ricalendarizzare l’evento”, si legge in una nota, in cui l’organizzazione esprime “vicinanza e la nostra solidarietà alle persone e alle imprese dei Comuni sottoposti a isolamento, a coloro che sono ammalati o sono in ansia per i loro cari e a chi ha subìto un lutto”.