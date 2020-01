"Fa' la cosa giusta!": a Milano la 17esima edizione dal 6 all’8 marzo

Dal 6 all’8 marzo 2020, presso Fieramilanocity (padiglioni 3 e 4), torna "Fa' la cosa giusta!", la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, giunta alla diciassettesima edizione. Tre giorni ricchi di incontri, laboratori e presentazioni, con centinaia di espositori provenienti da tutta Italia, che daranno vita a una grande mostra-mercato a ingresso gratuito.

Le piante tema principale dell’edizione 2020

Il 2020 è stato proclamato dall’Onu “Anno internazionale della salute delle Piante”. Per questo motivo, i temi principali della fiera saranno proprio "ambiente, giustizia sociale e sostenibilità", scelti per sottolineare l’interdipendenza tra vita vegetale, umana e animale, un rapporto troppo spesso sottovalutato. Come spiegano gli organizzatori, la presenza delle piante concorre a ridurre la povertà e a migliorare il nostro benessere psicofisico, oltre a influenzare in maniera importante le condizioni meteorologiche, garantendo precipitazioni piovose e mitigando il cambiamento climatico.

Le piante saranno tra i temi principali dell'edizione 2020

Gli spazi della fiera

All’interno dei padiglioni, ci sarà uno spazio dedicato al cibo biologico e a chilometro zero, al turismo consapevole e alla cosmesi naturale, alla moda etica e all'arredamento sostenibile, dove sarà anche possibile trovare proposte vegan, cruelty free e per intolleranti.

“La Foresta di città”, invece, sarà la sezione dedicata a grandi e bambini, nella quale verranno proposti dei laboratori in cui sperimentare i molteplici usi delle piante - erboristici, farmaceutici, cosmetici e alimentari - e conoscere la biodiversità presente nelle aree urbane e non, imparando così a tutelarla.

Centinaia le aziende presenti

"Sfide. La scuola di tutti"

Infine, "Fa' la cosa giusta! 2020" ospiterà la terza edizione del salone "Sfide. La scuola di tutti", incontri e seminari pensati per docenti dirigenti, studenti e famiglie, durante i quali verranno affrontati diversi argomenti inerenti all’ambiente scolastico ed educativo, come il legame tra libri e libertà, e verranno celebrate le eccellenze della scuola italiana nel campo dell’inclusione delle differenti abilità e culture. Durante il salone, i dirigenti potranno partecipare a un corso di formazione di due giorni.

Gli orari

"Fa' la cosa giusta! 2020" seguirà i seguenti orari: venerdì 6 marzo dalle 9 alle 21, sabato 7 marzo dalle 9 alle 22 e domenica 8 marzo dalle 10 alle 20. L'edizione 2019 della fiera si è chiusa con 65mila visitatori registrati, oltre 700 aziende e realtà presenti e 450 appuntamenti nel programma culturale.