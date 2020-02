Coronavirus, due medici contagiati in provincia di Pavia

Due contagiati da Coronavirus anche in provincia di Pavia. Si tratta di due medici di Pieve Porto Morone, un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. La notizia è stata riferita all'ANSA da fonti qualificate. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Positivi al test

I due medici, marito e moglie, sono stati riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve Porto Morone e Chignolo Po. La moglie è una pediatra che lavora nella zona di Codogno.

Le dichiarazioni del sindaco di Pieve Morto Morone

"Siamo nell'attesa di ricevere notizie ufficiali su casi potenziali di coronavirus riscontrati sul territorio comunale di Pieve Porto Morone - si legge sul sito del Comune di Pieve Porto Morone -. In attesa di ulteriori probabili indicazioni e/o provvedimenti che saranno presi da Regione Lombardia - Assessore alla sanità, il sindaco in via provvisoria e precauzionale invita la cittadinanza intera a limitare di intrattenersi in luoghi di ritrovo e assembramento pubblico (es. bar, impianti sportivi, luoghi religiosi). Chi ha sintomi influenzali o problemi respiratori NON SI RECHI assolutamente al pronto soccorso, ma SI RIVOLGA al 112 e mantenga regole igieniche evitando di entrare in contatto con altre persone".