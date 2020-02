Crisi Air Italy, presidio dei lavoratori all’aeroporto di Malpensa

Dopo il sit-in della scorsa settimana, i lavoratori di Air Italy, la compagnia messa in liquidazione in bonis dagli azionisti, si sono riuniti questa mattina per un nuovo presidio nei pressi dell'area dei check-in di Air Italy e Qatar Airways all’aeroporto di Malpensa. Nel pomeriggio, invece, si svolgerà un’assemblea. Le stesse iniziative sono in programma anche presso l’aeroporto di Olbia, con le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil Cisl e Uil che chiedono ai soci di trovare una soluzione che consenta alla compagnia di poter proseguire l’attività. Al momento, sono a rischio 1.450 dipendenti, di cui oltre mille nello scalo milanese, per i quali è scattata la procedura di licenziamento.

La ministra delle infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli, ha convocato per il 20 febbraio un tavolo al quale parteciperanno i sindacati, la Regione Sardegna e la Regione Lombardia Air Italy, licenziamento di 1.450 lavoratori. Società: nessuna lettera