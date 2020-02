Incidente sulla linea alta velocità all'altezza di Casal Pusterlengo - nei pressi di Ospedaletto Lodigiano - in provincia di Lodi: un treno è deragliato e almeno due vagoni, oltre alla motrice del Frecciarossa, si sono ribaltati (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). La Procura di Lodi ha aperto un'inchiesta.

Il bilancio

I morti sarebbero due: si tratta di due ferrovieri. Una trentina di persone sarebbero rimaste ferite (tra gli altri, due codici gialli e 25 codici verdi): l'unico ferito in condizioni più gravi rispetto agli altri coinvolti è un pulitore delle ferrovie. L'uomo non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul treno, da quanto confermato dalla Polfer, c'erano 28 passeggeri (oltre al personale viaggiante di Trenitalia). I feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini "ma non ho la mappa precisa", ha detto Angelo Borrelli, capo della protezione civile, a Sky. Poi: "Si sono mosse tutte le forze possibili. Non ho elementi ulteriori riguardanti le cause dell'incidente".

Circolazione sospesa e ritardi

Inoltre, dalle 5:30 la circolazione è sospesa sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti. Lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana.

La dinamica

Ricostruita anche una prima parziale dinamica dell'incidente. Secondo le forze dell'ordine, la motrice del convoglio, dopo essere sviata dai binari per cause ancora da chiarire, sarebbe uscita completamente dalla sede finendo prima contro un carrello o qualche mezzo analogo che si trovava su un binario parallelo, e poi contro una palazzina delle ferrovie, dove ha terminato la sua corsa. Il resto del convoglio avrebbe invece proseguito la corsa ancora un po' con la seconda carrozza che a un certo punto si sarebbe ribaltata.

Data ultima modifica 06 febbraio 2020 ore 09:22