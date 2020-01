Incidente Michele Bravi, cantante chiede di patteggiare 18 mesi

Il cantante Michele Bravi, accusato di omicidio stradale, ha chiesto di patteggiare un anno e mezzo per l'incidente del 22 novembre 2018 nel quale è morta una 58enne in sella alla propria moto. La Procura di Milano aveva dato parere favorevole alla proposta di patteggiamento. La famiglia della vittima è uscita dal processo e non si è costituita parte civile. Ha deciso di farlo, invece, l'Associazione italiana familiari e vittime della strada, come forma di protesta contro una "proposta irrisoria che svilisce la legge sull'omicidio stradale". E ancora: "Il pm si è opposto alla nostra costituzione, dicendo che questo non è un caso di omicidio stradale aggravato e che un caso come questo poteva capitare a chiunque". Il giudice Aurelio Barazzetta ha rinviato all'11 marzo per la decisione.

L'incidente

L'incidente era avvenuto in via Chinotto a Milano. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale, la motociclista era su una Kawasaki quando si è trovata davanti la Bmw che stava effettuando la manovra. Il cantante si era fermato per prestare i primi soccorsi, la donna era stata trasportata all'ospedale San Carlo dove era stato dichiarato il decesso circa un'ora dopo.

L'avvocato di Michele Bravi: "È distrutto da questa vicenda"

"Michele Bravi sta vivendo male questa vicenda - ha spiegato l'avvocato di Bravi, Manuel Gabrielli -, lasciatemi dire che anche lui purtroppo è una vittima, a chiunque può capitare questo reato e chiunque può comprendere il suo stato d'animo. Lui è distrutto". Il legale ha chiarito che la proposta di patteggiamento concordata con la procura è di un anno e mezzo "con pena sospesa". Sull'ammontare del risarcimento alla famiglia della vittima, che non si è costituita parte civile, il legale sottolinea "che sono dati riservati che nemmeno io conosco. La somma è stata pagata dalla compagnia di assicurazione".

L'avvocato ha anche sostenuto che i familiari della vittima (due fratelli erano presenti in udienza) "non hanno alcuna remora nei confronti del cantante che si è sempre comportato in modo corretto. Ha anche scritto una lettera due o tre mesi dopo l'incidente rappresentando il dolore che provava, la sua vicinanza e il vuoto per quello che era successo". Poi ha aggiunto: "Sia io come difensore che la pm di udienza ci siamo opposti alla costituzione di parte civile dell'associazione nazionale familiari e vittime della strada, in quanto secondo noi non è portatrice di un interesse collettivo. Le reali persone offese sono state tutte risarcite dalla compagnia di assicurazioni e sotto questo aspetto il procedimento poteva tranquillamente chiudersi oggi".

Data ultima modifica 23 gennaio 2020 ore 13:17