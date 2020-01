Pavia, gasolio con carta di credito clonata: un arresto e una denuncia

Gli agenti della squadra mobile di Pavia hanno arrestato un uomo e ne hanno denunciato un altro, entrambi di origine straniera, sorpresi a fare rifornimento in una stazione di servizio cittadina utilizzando una carta di credito clonata. I due sono giunti al distributore a bordo di un furgone e di una Mercedes.

L’intervento degli agenti

Una volta sceso, il conducente dell’auto ha inserito la carta, consentendo così al complice di iniziare a riempire di gasolio una grossa tanica di 300 litri. A quel punto sono intervenuti gli agenti, che hanno subito interrotto il reato messo in atto dai due. I poliziotti hanno quindi perquisito i due criminali e hanno sequestrato 3500 euro in contanti e altre due carte senza intestazione, oltre a quella utilizzata per il tentato furto. Il conducente del furgone è stato anche trovato in possesso di quattro scontrini attestanti precedenti indebiti rifornimenti di gasolio. L'autista della Mercedes è stato arrestato, mentre per il conducente del furgone è scattata la denuncia.