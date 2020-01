Smog a Milano, scende il Pm10: da domani revoca dei divieti

Da domani saranno revocati i divieti e le limitazioni anti smog di primo e di secondo livello nei comuni con più di 30mila abitanti e in quelli aderenti su base volontaria nelle province di Milano, Cremona, Pavia, Lodi e Mantova. Zone nelle quali, per due giorni consecutivi, i valori medi di Pm10 sono stati al di sotto del limite previsto.

Le dichiarazioni

Invece, la revoca delle misure temporanee per la provincia di Monza e Brianza verrà rivalutata domani, qualora si registrassero valori sotto la soglia, uniti a previsioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti. "Sono bastati due giorni di condizioni meteo-climatiche appena un po' più favorevoli - spiega l'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaelle Cattaneo - qualche pioggia e un po' di vento e la qualità dell'aria in Lombardia è rientrata al di sotto del limite di 50 microgrammi per metro cubo. Oggi i dati ci dicono che in tutta la Lombardia i dati del Pm10 sono al di sotto del limite. La qualità dell'aria è certamente migliorata. Tutto questo conferma che la criticità dei giorni passati è legata a condizioni climatiche sfavorevoli, non appena il clima diventa più amico i valori della qualità dell'aria rientrano sotto i limiti, a conferma dell'efficacia e l'adeguatezza dei provvedimenti adottati da Regione Lombardia".

