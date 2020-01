Anziana uccisa a Milano, fermato un uomo

La polizia di Milano ha fermato un uomo in relazione all'omicidio dell'anziana Carla Quattri Bossi, 90 anni, trovata morta ieri in una cascina nella periferia sud del capoluogo lombardo, in via Pescara 37 all'interno dell'agriturismo "Podere Ronchetto".

L'allarme

A dare l'allarme è stato un uomo che si trovava nell'area camper, il quale a sua volta ha sentito provenire da uno degli appartamenti della cascina le grida di una donna. Da quanto è stato riferito, è stata la segretaria a trovare il cadavere dopo essersi recata presso la camera dell'anziana non vedendola uscire per andare a messa come era solita fare. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, la polizia e la scientifica che ha eseguito i rilievi.

Le indagini

Secondo quanto appreso da fonti investigative, la 90enne sarebbe stata rinvenuta riversa a terra, sul pavimento della sua camera, ma è stata probabilmente uccisa altrove visto che sono evidenti i segni di trascinamento sul suo corpo. Addosso aveva un lenzuolo, forse per limitare la fuoriuscita di sangue. Fatale è stato un colpo alla testa, ma non sono stati trovati oggetti compatibili con la ferita come bastoni o martelli. Gli investigatori hanno sequestrato barattoli e altre suppellettili sporche di sangue che verranno analizzati per capire se sono stati utilizzati dall'aggressore, mentre non avranno a disposizione filmati visto che non ci sono telecamere nella cascina. Da quanto trapela, la vittima sarebbe stata vista dai familiari l'ultima volta il giorno precedente, sabato 4 gennaio.

