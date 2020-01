Incidente nel Bergamasco, bambino precipita in un dirupo: gravissimo

Un bambino di 9 anni, C.P., è precipitato in un dirupo nei pressi del Rifugio Mirtillo, a Valbondione (in provincia di Bergamo), a quasi 2mila metri di quota, attorno alle 14 di oggi. I soccorsi, contattati dai familiari, sono immediatamente giunti sul posto. Il piccolo ora si trova ricoverato in gravissime condizioni e in prognosi riservata presso gli Spedali Civili di Brescia. Secondo quanto comunicato da Areu Lombardia, il bimbo ha subito un grave trauma cranico ed è stato intubato e trasportato al nosocomio con l'elisoccorso, in stato d’incoscienza.

Data ultima modifica 04 gennaio 2020 ore 17:35