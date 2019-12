Meningite, a Villongo sarà attivato un ambulatorio straordinario

"Da domani sarà attivo un ambulatorio straordinario a Villongo (Bergamo), nella sede del Comune, per offrire la possibilità di vaccinarsi contro il Meningococco C ai residenti fino a 50 anni", lo ha annunciato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a seguito dei tre casi di infezione riscontrati nelle ultime tre settimane che hanno colpito tre residenti a Villongo.

L'iniziativa a Villongo

"Oltre alla profilassi antibiotica per i contatti diretti - spiega Gallera - abbiamo deciso di offrire ai cittadini di Villongo di età compresa fra gli 11 e i 50 anni la possibilità di vaccinarsi. Un'iniziativa, questa, condivisa con l'Istituto Superiore di Sanità. D'intesa con il sindaco Maria Ori Belometti, insieme ad ATS Bergamo e l'ASST Bergamo Est, abbiamo coinvolto i medici di famiglia e predisposto uno spazio dedicato alle vaccinazioni. Il 24 dicembre - aggiunge l'assessore Gallera - nella struttura di Sarnico 350 persone hanno accettato di vaccinarsi. Proseguiremo con questa campagna straordinaria, invitando i cittadini ad accogliere questa proposta vaccinale, senza allarmismo ma a titolo precauzionale facendo appello al senso di responsabilità di ciascuno". Domani mattina i rappresentanti dell'Agenzia per la Tutela della Salute di Bergamo incontreranno i sindaci della zona per fare il punto della situazione.

Il 36enne ricoverato

Intanto le condizioni del 36enne di Villongo ricoverato all'ospedale di Brescia dal 21 dicembre con Sepsi da Meningococco C sono in leggero miglioramento, anche se i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.