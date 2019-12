Lodi, 56enne preso a martellate in strada: è grave. Fermato un uomo

Un uomo di 56 anni, sudamericano, è stato vittima di una violenta aggressione avvenuta questo pomeriggio a Lodi ed è ora ricoverato in gravi condizioni. E’ successo per strada, nei pressi del palazzo di giustizia, in piazzale Tre Agosto, dove il 56enne è stato preso a martellate da un altro uomo.

Fermato un uomo

A poca distanza dal luogo dell’aggressione la polizia ha fermato un romeno, che si trova attualmente in questura sotto interrogatorio. Soccorsa, la vittima è stata portata al policlinico San Matteo di Pavia, incosciente e in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo immediato di vita.