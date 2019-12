Milano, rubati panettoni a un'associazione che aiuta ragazzi autistici

Un furto di cento fra panettoni e pandori, che dovevano essere venduti per finanziare l'apertura prevista ad aprile di PizzaAut, la prima pizzeria dell'associazione che dà lavoro a giovani ragazzi autistici, ha scatenato una gara di solidarietà per comperare il 'panettone che non c'è'. Il tam tam è partito sui social da alcuni giorni e ha coinvolto non solo singole persone. Per l'apertura della pizzeria di PizzaAut a Cassina de' Pecchi, (Milano), finora sono arrivate 1.900 donazioni per un totale di 75.515 euro. L'obiettivo finale è di arrivare a centomila.