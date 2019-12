Incidente filobus Milano, passeggera: "Autista era al telefono"

La testimonianza di una passeggera a La Repubblica potrebbe rappresentare una svolta nell'inchiesta sull'incidente tra un filobus e un mezzo della raccolta rifiuti, avvenuto sabato a Milano in via Ergisto Bezzi, che ha causato la morte di una donna (Shirley Ortega, filippina di 49 anni: la Procura di Milano ha dato il nulla osta all'espatrio per la sepoltura della salma) e 11 feriti ricoverati in ospedale (IL VIDEO DELL'INCIDENTE).

La testimonianza della donna

La donna ha spiegato che l'autista mentre guidava "parlava ad alta voce" al telefono. "Quando è salito a bordo sembrava come infastidito da qualcosa e poco dopo la partenza si è subito messo al telefono", ha riferito la donna al quotidiano sempre riferendosi all'autista di 28 anni che, come si vede nelle immagini agli atti dell'inchiesta, è passato col rosso all'incrocio. Sono in corso le analisi sul suo telefono (gli esiti degli accertamenti potrebbero arrivare all'inizio della prossima settimana), mentre il pm Rosaria Stagnaro parteciperà alle audizioni dei testimoni più importanti, compresa quella della donna intervistata, quando sarà stata identificata.

Il racconto dell'autista del filobus

"Mi si è appannata la vista, ho avuto un malore improvviso, non sono più riuscito a controllare il mezzo", ha spiegato, invece, l'autista del bus al suo legale, ma anche all'Azienda dei trasporti milanesi (Atm), sempre secondo quanto riferito dallo stesso difensore. Da quanto si è saputo, il giovane ha anche negato, sempre parlando col suo legale, di essersi distratto col cellulare mentre era alla guida. Quando i primi elementi, tra testimonianze e analisi tecniche, saranno arrivati in Procura, il pm interrogherà i due conducenti dei mezzi, entrambi indagati, al momento, per omicidio stradale aggravato e lesioni colpose.

