In seguito a uno scontro tra un filobus di Atm e un mezzo dell’Amsa che si occupa della raccolta dei rifiuti, dodici persone sono rimaste ferite e altre sei contuse in via Ergisto Bezzi a Milano. Una donna di 49 anni è ricoverata in stato di coma. Il conducente del bus, un uomo di 47 anni, secondo il 118 ha riportato un trauma cranico commotivo, ma non sarebbe in condizioni gravi. Inoltre, una persona avrebbe rimediato una sospetta frattura del femore. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - VEDI LA FOTOGALLERY)

I soccorsi

Secondo quanto riferito dal 118, il bilancio definitivo è di 18 persone coinvolte, di cui 12 in ospedale. Tra le persone ricoverate in ospedale la donna ferita gravemente è stata ricoverata al Sacco, mentre le altre sei sono state curate sul posto. Sul luogo dell'incidente anche vigili del fuoco e agenti della polizia locale.

La dinamica dell'incidente

A quanto si apprende, l'impatto con il mezzo dell'Amsa sarebbe stato così forte che il filobus 90 sarebbe stato sbalzato dalla corsia preferenziale su quella normale, ma resta da chiarire l'esatta dinamica. A causare lo scontro sarebbe stato il mancato rispetto di una precedenza da parte di uno dei mezzi. Gli agenti della polizia locale stanno attendendo di sentire i conducenti che, però, sono in ospedale. Nel frattempo si sta cercando di capire se vi siano telecamere in zona utili per ricostruire la dinamica dello schianto.

Amsa: "Vicini ai coinvolti"

"Questa mattina un automezzo per la raccolta dei rifiuti di Amsa è stato coinvolto in un incidente stradale con un bus Atm in viale Bezzi a Milano, a seguito del quale sono rimaste ferite diverse persone. Amsa si è immediatamente messa a disposizione delle autorità per fornire tutti gli elementi utili a far luce sull'accaduto". Lo riporta una nota dell'azienda. E ancora: "Amsa esprime vicinanza ai cittadini coinvolti e ribadisce tutta la propria disponibilità a collaborare per accertare la dinamica dell'incidente", spiega l'azienda.

